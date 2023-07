19 le città da "bollino rosso" secondo il bollettino delle ondate di calore del Ministero della Salute

Italia ancora nella morsa del caldo e divisa, in due con temperature che rimangono torride al centro sud e allerta temporali a nord. Oggi sono ancora 19 le città da ‘bollino rosso‘ secondo il bollettino delle ondate di calore del Ministero della Salute. Tra di esse Roma, al dodicesimo giorno di massima allerta caldo, Viterbo, Perugia, Palermo, Napoli, Messina, Latina, Frosinone, Firenze, Cagliari, Bologna e Bari.

“Le temperature più vivibili al nord saranno collegate a una forte instabilità con alta probabilità di temporali fino a sabato – spiega Bernardo Gozzini, direttore del Lamma-Cnr (Laboratorio di meteorologia modellistica ambientale), contattato da LaPresse – Dobbiamo aspettarci temporali anche violenti sulla Pianura Padana e sull’arco alpino con fenomeni intensi e grandinate”.

“All’estate torrida potrebbe seguire una stagione molto critica per le alluvioni lampo e le piogge violente, soprattutto in autunno”, evidenzia Antonello Pasini, fisico climatologo del Cnr e docente all’Università di Roma Tre. “Il Mar Mediterraneo riscaldato fornisce un enorme vapore acqueo all’atmosfera e le molecole di vapore acqueo sono i mattoni su cui si costruiscono le nuvole – spiega l’esperto – questo mare riscaldato in estati così estreme fornisce più materiale per formare nubi e pioggia”.

Condizioni meteorologiche sempre più estreme, alle quali anche l’urbanistica può dare delle risposte, chiarisce Pasini: “Le città, dove il caldo è maggiore con temperature in media 3 o 4 gradi più alte rispetto alle campagne circostanti, vanno ripensate rendendole più verdi e creando delle foreste urbane”. “Ogni singolo pezzo disponibile di territorio, anche rotonde e svincoli, va reso verde – prosegue – perché le piante non solo rendono più ombreggiato e fresco il territorio, ma quando arrivano le piogge violente le assorbono, a differenza del cemento e dell’asfalto”.

“Non bisogna però dimenticare che la temperatura sta salendo a causa dell’impatto umano – conclude l’esperto – E’ importantissimo diminuire le nostre emissioni di gas serra e le combustioni fossili per evitare di andare ancora più su con la temperatura, perché questo provocherebbe fenomeni da cui potremmo difficilmente difenderci, sia come ondate di calore sia come precipitazioni intense che sono l’altra faccia della medaglia”.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata