In aumento anche il prezzo del diesel che in media costa 1,852 euro/L

La benzina torna a costare 2 euro al litro. E’ quanto si evince dall’analisi odierna sui prezzi dei carburanti della rete nazionale dei distributori messa a punto da ‘Quotidiano energia’. In generale “continua la salita dei prezzi dei carburanti. Le medie dei prezzi praticati di benzina e diesel risultano infatti in aumento, a valle dei rincari decisi la scorsa settimana dagli operatori. Le quotazioni internazionali dei due prodotti hanno chiuso venerdì invece ancora in leggera discesa”, avverte la testata. Il prezzo medio della benzina con servizio è arrivato a 2 euro al litro; il diesel è a 1,852 euro al litro. Era dall’inizio della primavera che non si toccavano i 2 euro per la benzina.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata