L'ad di Fs al viaggio inaugurale sul collegamento tra Roma Termini e il sito archeologico

“Il Frecciarossa per Pompei è una bella novità e siamo orgogliosi che il Presidente Meloni ci abbia fatto il regalo di essere presente a questo evento. Una bella cooperazione tra noi e il Ministro Sangiuliano e auspichiamo sia l’inizio di un percorso che porti a valorizzare sempre di più le nostre mete d’arte”. Così l’AD di FS, Luigi Ferraris, al termine della visita agli scavi di Pompei per il viaggio inaugurale Frecciarossa che collega Roma Termini con il sito archeologico. “Trenitalia si muoverà in due direzioni. Da una parte utilizzando l’eccellenza come il Frecciarossa per collegare anche simbolicamente la cultura con la tecnologia e con le grandi città. Dall’altra favorendo lo sviluppo di un turismo lento utilizzando i treni storici per portare i passeggeri a scoprire nuovi luoghi come le vallate alpine con linee ormai dismesse”, ha proseguito Ferraris: “Il giorno 24 lanceremo una nuova società che si ossupèerà di turismo e abbiamo un programma di 125 miliardi di euro nei prossimi 10 anni che avrà come obiettivo non solo di migliorare la qualità ma anche la capacità di trasporto nell’ordine del 20 % a livello Paese”.

