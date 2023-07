Lo ha calcolato Enea. Evidenziata anche una riduzione dei consumi in Italia superiore a quella della media Ue

In Italia sono stati risparmiati circa 10 miliardi di m3 di gas metano in otto mesi (tra agosto 2022 e marzo 2023), pari al 18% in meno dei consumi medi dello stesso periodo negli ultimi 5 anni. Lo afferma una nota dell’Enea, l’Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l’energia e lo sviluppo economico sostenibile.

Per l’Enea, si tratta di un risparmio che supera di circa il 20% (circa 2 miliardi di m3) la riduzione di 8,2 miliardi di m3 fissata dal Piano nazionale di contenimento dei consumi di gas naturale. Inoltre, Enea evidenzia anche una riduzione dei consumi in Italia leggermente superiore a quella della media Ue (-17,7%).

