Il presidente di Confindustria a margine dell'assemblea generale di Assolombarda

“Io sono disposto a rinunciare a tutti i 14 miliardi della tax expenditure per le imprese, purché il governo li utilizzi interamente per abbattere il cuneo fiscale”. Lo ha detto il presidente di Confindustria, Carlo Bonomi, in un punto stampa a margine dell’assemblea generale di Assolombarda oggi a Milano. “Credo che sia una proposta di grande serietà”, ha aggiunto Bonomi: “Il mondo delle imprese rinuncia a stimoli a favore delle famiglie”,e “su questo mi piacerebbe ci fosse un confronto molto importante con il governo“.

