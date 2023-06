Approvato il bilancio 2022 dell'azienda. E' la prima riunione dalla morte del Cavaliere

L’Assemblea di Fininvest, la prima dopo la scomparsa di Silvio Berlusconi, approva il bilancio 2022. “Si è tenuta oggi, sotto la presidenza di Marina Berlusconi, l’Assemblea degli azionisti di Fininvest S.p.A., che ha approvato il bilancio della capogruppo ed esaminato quello consolidato, relativi all’esercizio chiuso il 31 dicembre 2022”, si legge in una nota stampa dell’azienda. Nelle immagini viene ripresa l’uscita in auto della figlia primogenita dell’ex presidente del Consiglio, dopo la riunione nella sede di Via Paleocapa 3 a Milano.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata