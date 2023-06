Il commissario Ue agli Affari economici intervenuto alla Camera: "La congiuntura in Europa è meno incoraggiante delle previsioni"

Nel 2023 la crescita europea continuerà ma sarà più contenuta. Ad affermarlo è il commissario Ue agli Affari economici Paolo Gentiloni nel corso del suo intervento all’assemblea di Assonime, oggi nell’Aula dei gruppi parlamentari alla Camera a Roma. “L’Italia che ha una crescita allo 0,6% – osserva Gentiloni – può conservare nel corso dell’anno un discreto livello“.

Inoltre Gentiloni parla di un “quadro di insieme in chiaro-scuro, caratterizzato da una grande incertezza” che viene “alimentata dalla guerra che pesa sulle sorti delle economie in generale, e pesa sul fabbisogno energetico. Abbiamo ancora di fronte le incognite del prossimo inverno, il clima, la ripresa cinese, l’aandamento dei prezzi”. Quindi – avverte Gentiloni – “non possiamo considerarci del tutto fuori dall’incertezza“.

“La congiuntura nella quale ci troviamo in Europa è forse migliore di quella che in cui ci trovavamo l’estate scorsa ma meno incoraggiante delle previsioni di tre-quattro mesi fa” sottolinea il commissario Ue all’Economia Paolo Gentiloni nel corso del suo intervento all’assemblea di Assonime, oggi nell’Aula dei gruppi parlamentari alla Camera a Roma. Poi Gentiloni ricorda i “due trimestri di stagnazione” dovuti essenzialmente “alla frenata di due grandi economie europee come quella olandese e tedesca“.

