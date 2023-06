Terminata la partnership pluriennale per la produzione di contenuti audio da parte della società dei duchi di Sussex

I duchi del Sussex Harry e Meghan e la piattaforma di streaming audio Spotify hanno deciso “di comune accordo” di porre fine a una partnership pluriennale per la produzione di podcast. Lo riporta Cnn. L’annuncio, reso noto tramite un comunicato congiunto di Spotify e Archewell Audio, la società di Harry e Meghan, arriva a meno di un anno dal debutto sulla piattaforma dello show di Markle, ‘Archetypes’. “Spotify e Archewell Audio hanno deciso di comune accordo di terminare la partnership, e sono orgogliose della serie che hanno fatto insieme”, recita la nota. Non sono stati forniti i motivi della decisione, ma essa arriva solo due settimane dopo il taglio da parte di Spotify di 200 posti di lavoro nella sua divisione podcast – circa il 2% della sua forza lavoro globale – giustificato da un “riallineamento strategico”. La serie ‘Archetypes’ di Meghan Markle, che si è chiusa con 12 puntate, è uno show che parla, tramite interviste a personaggi famosi, di come smontare le etichette che vengono ingiustamente affibbiate alle donne. Il suo primo ospite è stato Serena Williams. Non è stato comunicato se proseguirà su un’altra piattaforma.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata