Il presidente del gruppo: "Non siamo mai stati contattati dal governo sul dossier Mps"

Sulle aggregazioni con Bper “non posso fare a meno di ripetere quello che ho sempre detto, esprimo la mia opinione da azionista: Bper è una banca che è cresciuta tanto negli anni scorsi, in poco tempo, quindi è totalmente impegnata nell’integrazione” delle banche già acquisite. Lo ha detto Carlo Cimbri, presidente di Unipol, a margine dell’incontro annuale con il mercato finanziario organizzato dalla Consob a Palazzo Mezzanotte a Milano. “Capisco i discorsi sulle acquisizioni ma il valore per clienti, azionisti e banca si crea con un lavoro puntuale di tutti i giorni, e Bper oggi è totalmente concentrata su questo lavoro”, ha aggiunto Cimbri. “Sfido a trovare una mia sottolineatura di interesse su Mps: non la troverete mai. Le ricostruzioni dei giornali e i commenti fanno parte del libero pensiero di chi insegue l’economia, però è un’opinione. Non siamo mai stati contattati dal governo sul dossier Mps, non ci sono interlocuzioni né mai ce ne sono state”, ha aggiunto.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata