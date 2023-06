Il presidente della società a margine del Festival internazionale dell'Economia di Torino

“Gli Stati entrano nelle imprese quando le imprese vanno male e Stellantis va molto bene” Così il presidente di Stellantis, John Elkann, a margine del Festival internazionale dell’Economia di Torino. “Sapete dai risultati del 2022 che siamo in valore assoluto la società del settore auto che ha avuto i risultati operativi più alti e nella nostra storia, che nasce come Fiat tre secoli fa, poi Fca e oggi Stellantis, non abbiamo avuto nessun bisogno di avere lo Stato nel nostro capitale”, aggiunge: Interpellato su Psa, afferma: “Il nostro socio francese ha avuto delle difficoltà negli anni che hanno reso necessario l’intervento dello stato francese”, precisa.

