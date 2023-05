Lo stilista e imprenditore a margine dell'assemblea di Federalberghi

“Non penso che non comunichiamo bene il brand Italia, magari possiamo comunicarlo meglio ma io che vivo tre mesi e mezzo quando dico che abito in Italia ricevo solo complimenti”, così Brunello Cucinelli a margine assemblea Federalberghi a Bergamo. “Non conosco nessuno che non voglia venire in Italia, dobbiamo avere grande fiducia però dobbiamo stare attenti a mantenere il genius loci di certi luoghi”.

