Il Mef e l'azienda tedesca sono però sulla buona strada

Ancora in corso le trattative tra Lufthansa e il Mef per l’acquisizione di una quota di minoranza di Ita Airways. Lo riferiscono fonti vicine al dossier, sottolineando che però le parti sono sulla buona strada e ricordando che la scadenza del 24 aprile riguardava soltanto l’esclusiva per i negoziati tra i tedeschi ed il Tesoro, e che lo slittamento – a cavallo del ponte del 25 aprile – non ne pregiudica l’esito.

L’esclusiva va avanti da gennaio, quando il vettore tedesco ha inviato a via XX Settembre la propria lettera di intenti. Giovedì scorso il ministro Giorgetti sembrava molto fiducioso: “Prima del 24-25 aprile avrete notizie”, aveva detto ai cronisti, nei corridoi di Palazzo Madama, spiegando che si tratta di “una trattativa complessa, con tante variabili. Ma penso di poter dire – aveva aggiunto – che a giorni avremo un esito, e io auspico sia favorevole”.

