Investitori da tutto il mondo, 44 le società emittenti presenti

Terzo giorno di incontri per la quinta edizione della Mid & Small Investor Conference nella piazza londinese organizzata da Virgilio IR con Mediobanca. L’evento ha fatto registrare quest’anno numeri record sia per le 44 società emittenti presenti, una decina di più rispetto allo scorso anno, sia per il numero di incontri fissati che, alla fine dei tre giorni sfiora i 450, con 46 case di investimento coinvolte. La caratteristica di quest’anno è la presenza di investitori sempre più internazionali, come ci dice Pietro Barbi, fondatore e AD di VirgilioIR. Le società presenti a Londra rappresentano anche una asset class molto peculiare e diversificata, poiché non appartengono ad un solo mercato o settore industriale. Ciò che le accomuna è l’avere importanti piani e ambizioni di crescita e il cercare, nel costante e regolare rapporto con gli investitori, il mezzo per supportarli. Si va da grandi aziende e brand conosciuti come Ariston, Illimity, Sanlorenzo Yacht, le cliniche Garofalo o Valsoia a società i cui business sono meno noti al grande pubblico ma che risultano molto apprezzate dagli investitori come Comer Industries, Salcef, Piovan, Tinexta, Wiit. I momenti di incontro informale, che non sono mancati in questi tre giorni, hanno permesso anche ai rappresentanti delle aziende di conoscersi meglio e magari pensare nuove, possibili collaborazioni e agli investitori di scambiare opinioni sulle società incontrate e sulle prospettive del Paese Italia. Il successo dell’evento fa ben sperare.

