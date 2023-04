’accordo si propone di accelerare ulteriormente il percorso di evoluzione digitale nella transizione ecologica

Edison, operatore attivo mel mercato energetico italiano e la più antica società energetica in Europa con 140 anni di storia, annuncia il rinnovo della collaborazione con AWS fino al 2027. L’accordo, spiega una nota, si propone di accelerare ulteriormente il percorso di evoluzione digitale avviato con AWS nel 2019 per traguardare sempre maggiori efficienza e performance a beneficio dell’impegno dell’azienda nella transizione ecologica del Paese. Edison da tempo è impegnata nella trasformazione digitale attraverso l’evoluzione e l’ingegnerizzazione dei processi. Nel corso del 2023, la Società concluderà la totale migrazione in cloud su AWS reingegnerizzando completamente le applicazioni (tipico esempio il sistema SAP HANA). L’obiettivo di Edison è una completa revisione in senso digitale dei processi e degli applicativi con obiettivi di performance, sicurezza, efficienza ed uso di big data analysis e management. In particolare, Edison ha sviluppato molteplici progetti con servizi AWS, come, ad esempio, un Enterprise Data Platform (EDP) che raccoglie e gestisce i dati dell’azienda necessari per lo sviluppo di soluzioni innovative, efficienti ed efficaci al servizio di clienti e infrastrutture interne. Tra i benefici indotti da questa gestione vi è inoltre la riduzione dell’impatto ambientale attraverso la decarbonizzazione dei processi IT dell’azienda. “Siamo lieti di annunciare il rinnovo della nostra collaborazione con AWS, che è funzionale a traguardare il percorso di evoluzione digitale avviato qualche anno fa”, ha commentato Giorgio Colombo, direttore HR e ICT di Edison. “AWS ha messo a nostra disposizione l’infrastruttura IT necessaria per potenziare lo sviluppo di soluzioni aziendali innovative che ci consentono di sviluppare più velocemente le nostre attività grazie a strumenti come, ad esempio, l’AI, il machine learning e l’IoT. L’opportunità di continuare questa collaborazione che sta dando anche un rilevante supporto a tutte le Divisioni dell’azienda impegnate nella transizione ecologica”.

“L’attenzione di Edison ai clienti e all’innovazione negli ultimi 140 anni è il motivo per cui rimane un fornitore di energia leader in Italia. La migrazione delle proprie applicazioni aziendali critiche su AWS consente a Edison di mettere i dati al centro della propria attività per automatizzare i processi, aumentare l’efficienza e migliorare l’esperienza dei clienti”, ha dichiarato Alessandra Antonelli, Deputy Country Manager, AWS Italia. “La combinazione dell’esperienza di Edison con l’utilizzo delle ampie funzionalità di AWS aiuterà l’azienda a continuare a far evolvere la propria attività per anticipare le esigenze dei clienti, promuovendo al contempo un’innovazione sostenibile nelle proprie operazioni”. Nell’ambito del suo impegno per la transizione ecologica del Paese, Edison si è posta l’obiettivo di raggiungere 5GW di potenza rinnovabile installata al 2030. Utilizzando l’Enterprise Data Platform e sfruttando servizi di machine learning avanzati come Amazon SageMaker, Edison ha realizzato un ‘Digital Twin’ dei propri impianti rinnovabili, ovvero un modello cloud-based per ottimizzare la loro gestione operativa e la loro manutenzione. Il modello ha un ruolo fondamentale che permette a Edison di potenziare il controllo sulla produzione di energia rinnovabile, migliorare l’efficienza e la gestione degli impianti, ottimizzare la flessibilità del mix energetico e garantire, grazie alla previsione della produzione, la pianificazione delle operazioni di manutenzione al fine di massimizzare la produzione rinnovabile.

Analogamente, in un contesto di mercato sempre più evoluto e competitivo, Edison sta generando soluzioni innovative al servizio dei suoi clienti rese possibili grazie al cloud AWS. Ad esempio, l’App My Edison di Edison Energia offre al cliente residenziale che sottoscrive un’offerta luce e/o gas una vasta gamma di servizi a portata di click. Tra le funzionalità più innovative della app, il cliente può accedere a Edison CoCo, servizio all’avanguardia che consente di monitorare e ottimizzare i consumi energetici della propria casa. Queste iniziative sono valse il titolo di Prodotto dell’anno nella categoria servizi energetici per My Edison e Edison CoCo che hanno convinto e soddisfatto i 12.000 consumatori intervistati nell’ambito dell’indagine condotta da Circana per l’edizione 2023 di Eletto Prodotto dell’Anno (ricerca su 12.000 consumatori svolta da Circana per l’edizione 2023 di ‘Eletto prodotto dell’anno’). Edison conferma quindi, anche grazie al processo di evoluzione digitale, il suo impegno in prima linea nella sfida della transizione energetica, attraverso lo sviluppo della generazione rinnovabile e low carbon, i servizi energetici, ambientali e la mobilità sostenibile, in piena sintonia con il Piano Nazionale Integrato Energia e Clima (PNIEC) e gli obiettivi del Green Deal europeo.

