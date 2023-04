Il quadro programmatico nel documento che l'11 aprile sarà all'esame del Cdm. Deficit per l'anno in corso al 4,5%

Previsto per domani l’esame del Def (Documento di economia e finanza) da parte del Consiglio dei ministri. Secondo quanto si apprende da fonti del ministero dell’Economia, nel quadro programmatico del documento la crescita del Pil per il 2023 è prevista all’1%, mentre per il 2024 la stima è di 1,4%.

Deficit 2023 al 4,5%

Nello stesso quadro programmatico il deficit per l’anno in corso è fissato al 4,5% del Pil, mentre per il 2024 la stima è oltre il 3%. Inoltre si fissa il debito al 144,4% del Pil per lo scorso anno, fino a calare al 140,9% nel 2025.

