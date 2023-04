Ieri l'approvazione del decreto per il rafforzamento della Pubblica amministrazione

Dopo l’approvazione del decreto per il rafforzamento della Pubblica amministrazione il Consiglio dei ministri tornerà a riunirsi a palazzo Chigi martedì 11 aprile 2023, alle ore 15.00, per l’esame del seguente ordine del giorno: interventi a sostegno della competitività dei capitali (Economia e Finanze); documento di economia e finanza 2023, ai sensi dell’articolo 10 della legge 31 dicembre 2009, n. 196 (Economia e finanze).

Approvati dl Siccità e assunzioni Pa

Ieri è arrivato via libera del Consiglio dei ministri al dl per il rafforzamento della capacità amministrativa in materia di organizzazione delle pubbliche amministrazioni e a quello recante disposizioni urgenti per la prevenzione e il contrasto della siccitàil provvedimento approvato dal governo punta a semplificare il settore idrico. Quest’ultimo in particolare prevede, tra l’altro, la nascita della Cabina di regia (entro un mese ci sarà la prima riunione), incardinata presso la presidenza del Consiglio e presieduta, per delega, dal ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti e il Commissario straordinario nazionale per l’adozione di interventi urgenti connessi al fenomeno della scarsità idrica.

