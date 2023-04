Lo comunica Bankitalia nel nuovo fascicolo della collana 'Statistiche', la crescita della domanda è stata particolarmente sostenuta nel comparto delle costruzioni

Quasi un terzo delle imprese della manifattura e dei servizi ha riportato un aumento delle vendite dall’inizio dell’anno, a fronte di circa un quarto che ne ha indicato una riduzione. Lo comunica Bankitalia nel nuovo fascicolo della collana ‘Statistiche’, relativo ai risultati dell’indagine sulle aspettative d’inflazione e crescita svolta tra il 24 febbraio e il 17 marzo 2023 presso le imprese italiane con almeno 50 addetti.

La crescita della domanda è stata particolarmente sostenuta nel comparto delle costruzioni; circa la metà delle imprese attive nel comparto residenziale ha dichiarato che una parte dei propri lavori ha beneficiato delle agevolazioni connesse al Superbonus, si sottolinea inoltre nel Rapporto. Nei prossimi tre mesi la domanda si rafforzerebbe ulteriormente in tutti i settori: il 45,9% delle aziende prevede infatti una crescita delle vendite, mentre solo il 13,2% ne prevede una contrazione (da 31,5% e 20,4% nella rilevazione precedente).

Per quanto riguarda invece le condizioni di accesso al credito, nel primo trimestre sono considerate stabili da oltre tre quarti delle aziende, e peggiori per la quasi totalità delle restanti (in linea con quanto dichiarato nei due trimestri precedenti), mentre la posizione complessiva di liquidità continuerebbe a essere sufficiente o più che sufficiente per il 91% delle imprese dell’industria in senso stretto e dei servizi e per l’83,5% di quelle delle costruzioni.

