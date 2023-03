Carsten Spohr sarà in Italia per discutere sull'acquisizione della compagnia aerea. Resta da discutere il prezzo alla luce delle recenti perdere

Passi avanti nell’acquisizione di Ita Airways da parte di Lufthansa. Il ceo della compagnia di bandiera tedesca, Carsten Spohr, sarà a Roma domani, 29 marzo, per un incontro con il governo sulla trattativa. Nel corso del suo intervento al A4E Aviation summit di Bruxelles Spohr si è detto fiducioso di poter trovare una soluzione per integrare Ita all’interno del gruppo Lufthansa. Resta da discutere l’accordo sul prezzo per le quote da acquisire di Ita, alla luce delle recenti perdite, che sono in fase di valutazione.

