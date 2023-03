I commenti delle startup, la definizione di ciò che è accaduto: le cose da sapere

Le autorità di regolamentazione hanno sequestrato i beni di una delle principali banche della Silicon Valley, segnando il più grande fallimento di un istituto finanziario statunitense dall’apice della crisi finanziaria di quasi 15 anni fa. La Silicon Valley Bank era la 16esima banca più grande della nazione. È fallita dopo che i depositanti si sono affrettati a ritirare il denaro questa settimana in preda all’ansia per la salute della banca. Si tratta del secondo più grande fallimento bancario nella storia degli Stati Uniti dopo il crollo della Washington Mutual nel 2008. La banca serviva soprattutto lavoratori del settore tecnologico e aziende sostenute da venture capital, tra cui alcuni dei marchi più noti del settore.

“Questo è un evento gravissimo per le startup“, ha dichiarato Garry Tan, CEO di Y Combinator, un incubatore di startup che ha lanciato Airbnb, DoorDash e Dropbox e che ha indirizzato centinaia di imprenditori alla banca. “Ho letteralmente sentito centinaia di fondatori chiedere aiuto su come superare questa situazione. Mi chiedono: ‘Devo licenziare i miei lavoratori?'”. Sembrava che ci fossero poche possibilità che il caos si diffondesse nel settore bancario in generale, come era successo nei mesi precedenti la Grande Recessione. Quasi la metà delle aziende tecnologiche e sanitarie statunitensi che si sono quotate in borsa l’anno scorso dopo aver ottenuto i primi finanziamenti dalle società di venture capital erano clienti della Silicon Valley Bank, secondo quanto riportato sul sito web della banca, che si è anche vantata di avere legami con aziende tecnologiche di primo piano come Shopify, ZipRecruiter e una delle principali società di venture capital, Andreesson Horowitz.

Roku ha dichiarato che i suoi depositi presso la SVB erano in gran parte non assicurati e non sapeva “fino a che punto” sarebbe stata in grado di recuperarli. Come parte del sequestro, le autorità di regolamentazione bancaria della California e la FDIC hanno trasferito le attività della banca a un istituto di nuova creazione, la Deposit Insurance Bank of Santa Clara. La nuova banca inizierà a pagare i depositi assicurati lunedì. In seguito, la FDIC e le autorità di regolamentazione californiane prevedono di vendere il resto degli attivi per risarcire gli altri correntisti.

Il settore bancario è stato inquieto per tutta la settimana, con le azioni che sono crollate a due cifre. Poi la notizia del fallimento della Silicon Valley Bank ha spinto le azioni di quasi tutte le istituzioni finanziarie ancora più in basso venerdì.

L’amministrazione ha cercato di rassicurare l’opinione pubblica sul fatto che il sistema bancario è molto più sano rispetto al periodo della Grande Recessione: “Il nostro sistema bancario è in una situazione fondamentalmente diversa rispetto a dieci anni fa”, ha dichiarato Cecilia Rouse, presidente del Consiglio dei consulenti economici della Casa Bianca. “Le riforme messe in atto all’epoca forniscono il tipo di resilienza che vorremmo vedere”. Nel 2007, la più grande crisi finanziaria dai tempi della Grande Depressione si è diffusa in tutto il mondo dopo il crollo del valore dei titoli garantiti da ipoteca e legati a prestiti immobiliari sconsiderati. Il panico a Wall Street ha portato alla scomparsa di Lehman Brothers, un’azienda fondata nel 1847.

Al momento del fallimento, la Silicon Valley Bank, con sede a Santa Clara, in California, aveva un patrimonio totale di 209 miliardi di dollari, ha dichiarato la FDIC. Come suggerisce il nome, la Silicon Valley Bank era un importante canale finanziario tra il settore tecnologico, le startup e i lavoratori del settore. Era considerato un buon senso commerciale sviluppare un rapporto con la banca se un fondatore di una startup voleva trovare nuovi investitori o quotarsi in borsa.

I legami della Silicon Valley Bank con il settore tecnologico hanno aumentato i suoi problemi. I titoli tecnologici sono stati duramente colpiti negli ultimi 18 mesi dopo un’impennata di crescita durante la pandemia, e i licenziamenti si sono diffusi in tutto il settore. Anche i finanziamenti di capitale di rischio sono diminuiti. Allo stesso tempo, la banca è stata duramente colpita dalla lotta della Federal Reserve contro l’inflazione e da una serie aggressiva di aumenti dei tassi di interesse per raffreddare l’economia. (da Ap)

