Il ministro dell'Ambiente: "Buona la tendenza alla riduzione"

“La tendenza alla riduzione delle bollette è buona”. Così il ministro dell’Ambiente e della sicurezza energetica Gilberto Pichetto a Sky tg24 sulla diminuzione delle bollette. La possibilità di un nuovo intervento per attenuare i costi dell’energia – ragiona Pichetto – viene discussa con il ministero dell’Economia. Per nuove misure per dedicate all’energia – dice Pichetto – è una “discussione che stiamo facendo con il ministero dell’Economia”. Intanto – continua il ministro – “confermo che dovremmo avere una riduzione del 20% per la luce” che si somma alla riduzione del gas; “il trend è abbastanza buono”. Torna poi su un nuovo intervento per le bollette, e osserva: “Bisogna andare con cautela”.

Pichetto: “Saremo in ricerca per nucleare”

Sul nucleare saremo tra i Paesi di testa per la ricerca. Così il ministro dell’Ambiente e della sicurezza energetica Gilberto Pichetto a Sky tg24. Il ministro fa presente che una centrale non si costruisce dall’oggi al domani e che per le questioni di merito servirà una valutazione del Parlamento.

