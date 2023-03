Il presidente INPS: "Possiamo uscire dall'impasse se il numero dei posti vacanti aumenta"

La ricetta del presidente INPS, Pasquale Tridico, per rilanciare l’occupazione. Bisognerebbe fare un patto per i giovani, un patto per il lavoro soprattutto al Sud e per le donne“, ha detto Tridico a margine dell’incontro a Napoli con il Presidente della Regione Campania, Vincenzo de Luca, per siglare il protocollo con l’ospedale Santobono – Pausillipon per l’utilizzo del certificato specialistico pediatrico per i pazienti minorenni. “Possiamo uscire dall’impasse se il numero dei posti vacanti aumenta“, ha aggiunto.

