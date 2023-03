Il commissario Ue all'Economia: "Pensiamo sarà poco sopra al 6%"

“La nostra previsione è che l’inflazione nel 2023 si ridurrà in modo sostanziale. Noi pensiamo a un’inflazione poco sopra al 6% nella media annuale del 2023, ed era vicina al 10% nel 2022″. Così il commissario Ue all’Economia, Paolo Gentiloni, a margine della presentazione dei nuovi orientamenti della Commissione europea per le politiche di bilancio. “Questa riduzione tuttavia si sta mostrando non semplicissima per quanto riguarda le componenti dell’inflazione che non sono legate all’energia o ai generi alimentari – spiega -. In queste componenti la discesa si sta dimostrando, negli Usa ma in parte anche in Europa, più lenta del previsto. È un fenomeno a cui non eravamo più abituati da qualche decennio e quindi fare previsioni è sempre difficile. Certamente scenderà e la discesa sarà un’ottima notizia soprattutto per chi vive di un salario, chi ha un reddito fisso, un mutuo”.

