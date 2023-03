Il manager 58enne sostituirà il dimissionario Giuseppe Marino. Il Cda di Cassa Depositi e Prestiti, inoltre, ha dato il via libera alla presentazione di un'offerta non vincolante per Netco assieme a Macquarie

Il Consiglio di Amministrazione di Cassa Depositi e Prestiti, riunitosi oggi sotto la presidenza di Giovanni Gorno Tempini, ha designato Fabrizio Fabbri come Amministratore Delegato di Ansaldo Energia, società partecipata tramite CDP Equity, in sostituzione del dimissionario Giuseppe Marino.

Chi è Fabrizio Fabbri

Fabrizio Fabbri, 58 anni, è un manager con un lungo percorso professionale e un’esperienza trentennale nel settore Energia e Oil&Gas, che lo ha portato a ricoprire numerosi ruoli di responsabilità nelle società americane General Electric e successivamente EthoeEnergy.

Ha iniziato la sua carriera nel 1988 in Ricciarelli Spa (Gruppo Sasib) per poi entrare, nel dicembre del 1989, nella toscana Nuovo Pignone, all’epoca controllata da Eni e ceduta poi a General Electric. All’interno del perimetro industriale italiano di General Electric, Fabbri ha ricoperto diverse cariche, anche in ambito europeo, arrivando ad assumere il ruolo di General Manager per il Sud e l’Est Europa della branch europea del gruppo americano e, contestualmente, a partire dal 2015, anche l’incarico di AD di Alstom Power Italia (anch’ess gruppo GE). In questo ruolo ha gestito, in particolare, l’intero business di GE Power Services. A partire dall’aprile del 2020 è entrato a far parte della struttura manageriale del gruppo americano EthoeEnergy, specializzato nella produzione di turbine a gas, a vapore, generatori, pompe a valvole e componenti aeronautici. In particolare, Fabbri ha ricoperto l’incarico di Executive Vice President per l’emisfero orientale dell’azienda di Houston (Texas), gestendo un’attività ramificata e consolidata che conta su una organizzazione di 2.150 dipendenti e una rete di 22 siti e otto stabilimenti.

Tim: da Cda Cdp ok a offerta per Netco con Macquarie

Il Consiglio di Amministrazione di Cassa Depositi e Prestiti ha dato il via libera alla presentazione di un’offerta non vincolante da parte di CDP Equity, assieme a Macquarie Asset Management, per l’acquisto della costituenda NetCo di TIM, che ricomprenderà la rete infrastrutturale e la partecipazione in Sparkle. Il termine di validità dell’offerta è fissato al 31 marzo 2023.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata