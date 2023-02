Roma, 16 feb. (LaPresse) – La commissione Europea e Cassa depositi e prestiti (Cdp) hanno sottoscritto un accordo di garanzia nell’ambito del programma InvestEU per un valore complessivo di 355 milioni di euro. Alla cerimonia di firma – oggi nella sede di Cdp a Roma – partecipano il commissario Ue per l’Economia Paolo Gentiloni, il presidente di Cdp Giovanni Gorno Tempini, e l’amministratore delegato e direttore generale di Cdp Dario Scannapieco. L’accordo sbloccherà fino a 750 milioni di nuovi finanziamenti di Cdp da destinare a investimenti in tutta Italia a sostegno della ricerca e dello sviluppo e della transizione ecologica delle imprese, delle infrastrutture sociali e sostenibili e, per la prima volta, di progetti di edilizia sociale a prezzi accessibili. Questo è il terzo accordo che il Gruppo Cassa depositi e prestiti sottoscrive con la commissione Europea nell’ambito di InvestEU.

