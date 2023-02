Il presidente Massimo Veccia: "Ragioniamo su altre location oltre a Roma e New York per il premio"

(LaPresse) Si è tenuta presso la Sala del Cenacolo della Camera dei deputati la cerimonia di assegnazione del Business Care International Award 2023. Il riconoscimento che Business Care insieme con La Presse, premiata nel 2022 e ora partner di Business Care, dedicano alle eccellenze italiane e Internazionali capaci di distingueri nel panorama globale in diversi settori. “Il rapporto che si è creato con La Presse mi inorgoglisce molto”, ha dichiarato Massimo Veccia, Presidente di Business Care: “Per il futuro pensiamo a nuove location per il nostro premio, oltre a quelle di Roma e New York ad altre negli Stati Uniti e in Canada”.

