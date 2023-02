È quanto emerge dall'analisi di 'Quotidiano energia', al self service va a 1,844 euro al litro

Il prezzo del diesel scende sulla rete nazionale dei distributori, e nella modalità self service va a 1,844 euro al litro. Questo quanto emerge dall’analisi di ‘Quotidiano energia‘. La benzina in self service è ferma a 1,866 euro al litro.

In particolare – in base all’elaborazione di ‘Quotidiano energia’ sui dati comunicati dai gestori all’Osservaprezzi del ministero delle Imprese e del made in Italy – il prezzo medio della benzina in modalità self è fermo a 1,866 euro al litro; il prezzo medio del diesel self si riduce a 1,844 euro al litro. Per quanto riguarda la modalità con il servizio, per la benzina il prezzo medio rimane a 2,007 euro al litro, per il diesel scende a 1,988 euro al litro. I prezzi praticati del Gpl si posizionano tra 0,798 e 0,830 euro al litro. Il metano risulta con prezzi medi tra 1,834 e 2,093 euro al kg.

