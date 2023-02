L'annuncio del ministro delle Infrastrutture

“Contiamo che non torni la benzina sopra i 2 euro, l’accordo è che qualora per situazioni internazionali e problemi non dipendenti dall’Italia, si arrivasse a quell’aumento, il Governo interverrà con un blocco come è stato già fatto l’anno scorso. Ora però siamo a 1,8, conto che il 2 davanti non lo si vedrà più. Se anche dovesse ricomparire, per crisi energetiche internazionali, il Governo interverrà con un taglio delle accise, mi sembra evidente”. Lo ha detto il ministro delle Infrastrutture, Matteo Salvini, a margine della visita ai cantieri della metropolitana M4 in corso Europa a Milano con il sindaco Giuseppe Sala.

