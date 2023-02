Foto da Unsplash

Circa 20 centesimi a pacchetto, per effetto della legge di Bilancio

Scatta oggi, 15 febbraio, l’aumento dei costi dei pacchetti di sigarette. Come previsto dal comma 122 del primo articolo della legge 29 dicembre 2022, n. 197 (la manovra) ciò che cambia sono le accise, definite in “un importo specifico fisso per unità di prodotto, determinato, per l’anno 2023, in 28 euro per 1.000 sigarette, per l’anno 2024 in 28,20 euro per 1.000 sigarette e, a decorrere dall’anno 2025, in 28,70 euro per 1.000 sigarette”.

L’aumento dovrebbe essere dunque di circa 20 centesimi a pacchetto per il 2023.

