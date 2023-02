Potrebbe non essere prorogato al 30 giugno il 110 sulle ville

Si va verso il ritiro dell’emendamento al decreto Milleproroghe che prorogava al 30 giugno 2023 il Superbonus 110 sulle villette. La proposta – secondo quanto riferiscono fonti parlamentari – non avrebbe l’appoggio del Governo.

L’attacco dei 5 Stelle sul Superbonus

Purtroppo sembra non esserci limite alla capacità di retromarcia della maggioranza di destra-centro. In queste ore registriamo l’ennesima puntata in tal senso, a proposito del Superbonus. Nei giorni scorsi Fdi, il partito della premier Giorgia Meloni, aveva presentato un emendamento al Dl Milleproroghe, ora all’esame del Senato, per prorogare dal 31 marzo al 30 giugno 2023 il Superbonus 110% sulle case unifamiliari. Oggi questo emendamento di Fdi viene ritirato su indicazione del Governo”. Lo comunicano in una nota Stefano Patuanelli e Daniela Torto, capigruppo M5S nelle Commissioni bilancio di Senato e Camera. “Un balletto inverecondo da parte dei patrioti della retromarcia, di una forza politica che in campagna elettorale mandava suoi rappresentanti alle manifestazioni di piazza per l’edilizia, poi una volta al Governo faceva dire alla premier che il Superbonus ha generato soltanto buchi di bilancio, poi in Parlamento si innamorava nuovamente della misura chiedendone la proroga, poi alla fine rinunciava alla proroga perché non ci sono le risorse. Inutile girarci intorno: l’Esecutivo ha abbandonato la filiera dell’edilizia e ha preso in giro milioni di italiani. Il M5S, invece, resta al fianco delle imprese, lanciando anche dai territori un piano Superbonus Regione per mettere in campo le Regioni stesse e le loro risorse non solo per supportare la riqualificazione energetica degli edifici, ma anche per contribuire a sbloccare il problema dei crediti congelati nei cassetti fiscali delle aziende”.

