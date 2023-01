Il Codacons: "Con 40% in meno, risparmio di 845 euro a famiglia all'anno"

Le bollette potrebbero scendere in questi mesi, soprattutto quelle del gas. “Una riduzione delle tariffe del Gas del 40% a gennaio equivarrebbe a un risparmio sulla bolletta del Gas pari a 845 euro a famiglia su base annua“. Lo afferma il Codacons dopo le dichiarazioni del ministro dell’Economia, Giancarlo Giorgetti. “A dicembre le tariffe del Gas stabilite da Arera per il mercato tutelato sono salite a 150,95 centesimi di euro per metro cubo, tasse incluse”, analizza il Codacons, per cui “un eventuale abbattimento delle bollette del 40% porterebbe quindi il costo del Gas a scendere a gennaio a quota 90,57 centesimi di euro al metro cubo”.

“Se dovessero trovare conferma le previsioni del ministro, la bolletta media annua del Gas, considerati i consumi di una famiglia ‘tipo’, passerebbe così dagli attuali 2.113 euro annui a nucleo a 1.268 euro, con un risparmio di circa 845 euro a famiglia”, stima il Codacons. “Occorrerà in ogni caso attendere i dati ufficiali di Arera, che saranno diffusi i primi di giorni di febbraio, per conoscere la reale entità dei cali tariffari del Gas e capire come la riduzione delle quotazioni sui mercati si rifletterà sulle bollette degli italiani”, conclude il Codacons.

