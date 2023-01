In un messaggio rivolto alle organizzazioni sindacali dei gestori: "Vi siamo vicini"

La colpa dell’aumento dei prezzi dei carburanti è del fisco. Lo afferma Assopetroli-Assoenergia in un messaggio rivolto alle organizzazioni sindacali dei gestori. Preoccupazione per il settore e vicinanza ai sindacati dei gestori dei distributori di carburanti. Questo il senso della lettera di “sostegno” che Assopetroli-Assoenergia invia alle organizzazioni sindacali dei gestori. “Desidero esprimere vicinanza, comprensione e sostegno – scrive il presidente di Assopetroli-Assoenergia Andrea Rossetti, rivolgendosi a Bruno Bearzi (Figisc), a Giuseppe Sperduto (Faib), a Roberto Di Vincenzo (Fegica) – in merito alle ragioni che vi hanno determinato a indire lo stato di agitazione per le giornate del 25 e del 26 gennaio”. “Il disagio che esprimete pubblicamente – continua Rossetti – è condiviso dall’intera nostra categoria. I fatti degli ultimi giorni, le molte improvvide esternazioni di autorevoli esponenti politici e di governo, a seguito della mancata proroga dello sconto accise, hanno destato in tutti noi viva preoccupazione”.

