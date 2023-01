Foto dall'archivio, code ai benzinai

Polemiche per i prezzi dei carburanti ma i gestori non ci stanno e annunciano presidio sotto a Montecitorio

Sciopero dei benzinai il 25 e 26 gennaio, dopo il caos sul taglio delle accise e le polemiche per i prezzi dei carburanti. La protesta arriva dunque con un presidio sotto a Montecitorio per “ristabilire la verità e porre fine all’ondata di fango scatenata dal Governo contro una intera categoria di lavoratori – scrivono i promotori – solo per cercare di coprire le proprie responsabilità politiche e la scelta di eliminare di colpo il taglio delle accise che ha causato l’aumento dei prezzi dei carburanti” si legge in una nota. Le polemiche sui costi dei carburanti non sono andate giù ai gestori dei distributori che sostengono che le accuse verso di loro siano infondate.

Meloni difende l’operato del governo

La premier Giorgia Meloni ieri ha difeso l’operato del governo in merito al tema del taglio delle accise e ha parlato di alcune storture presenti nel mercato che vanno corrette.

Il ministro Pichetto: “Nessuna retromarcia su accise”

“Nessuna retromarcia. In campagna elettorale abbiamo sostenuto la necessità di una riforma fiscale che facesse riferimento all’intera tassazione diretta e indiretta per rendere più equilibrato il sistema fiscale a favore di famiglie, professionisti e imprese”. Lo dice il ministro dell’Ambiente, Gilberto Pichetto Fratin, in merito al taglio delle accise sui Carburanti da parte del governo, sul Corriere della sera. “Sono convinto che l’operazione trasparenza avviata dal governo per i prezzi e controlli sarà efficace”,aggiunge.

Le parole di Giuseppe Conte contro il governo

Tutti contro il governo

Anche il Terzo Polo contro il governo. “Il Governo che dà la colpa ai benzinai degli aumenti decisi dal Governo stesso in Legge di Bilancio è il segno di come funzionano le cose nel mondo di Giorgia: lei combina danni e poi passa il tempo a dare la colpa agli altri. Smettetela con gli alibi e iniziate a governare, se vi riesce”. Così su Instagram il leader di Italia viva, Matteo Renzi.

