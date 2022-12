Per trovare una quotazione più bassa bisogna tornare prima della guerra in Ucraina

Prosegue la discesa del prezzo del gas europeo che scende sotto gli 80 euro al Megawattora (MWh). Al mercato olandese la quotazione al TTF gira a 76 euro al MWh. Per ritrovare un prezzo più basso, che gli si avvicini, bisogna tornare a prima della guerra in Ucraina. Il 21 febbraio era a 72 euro; il 22 febbraio a 79 euro; il 23 febbraio a 88 euro. Con l’invasione della Russia in Ucraina, il 24 febbraio, il prezzo era schizzato a 127 euro al MWh.

