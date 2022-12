Powell: "Impegnati a riportare inflazione al 2%"

La Federal Reserve ha annunciato l’aumento della fascia obiettivo per i Fed Funds di 50 punti base, che passa così al 4,25%-4,5% dal precedente 3,75%-4%. Lo riferisce la Fed in una nota, al termine dell’ultimo incontro del Fomc.

Previsione mediana tassi al 5,1% nel 2023, 4,1% nel 2024

La Federal Reserve vede al rialzo la previsione mediana dei tassi, che per il 2023 passa dal 4,6% al 5,1% di dicembre, mentre per il 2024% aumenta al 4,1% a dicembre dal 3,9% di settembre. Lo riferisce il Summary of Economic Projections che la Fed ha pubblicato insieme alla nota della Federal Open Market Committee, come aveva fatto in precedenza a settembre, giugno e marzo.

Powell, impegnati a riportare inflazione al 2%

“Siamo fortemente impegnati a riportare l’inflazione verso l’obiettivo del 2%”. Lo ha dichiarato il presidente della Federal Reserve, Jerome Powell, in conferenza stampa, aggiungendo che “abbiamo altro lavoro da fare”. “Non siamo ancora arrivati a una posizione di policy sufficientemente restrittiva, ed è per questo che diciamo che ci aspetteremmo che i continui rialzi saranno appropriati”, ha aggiunto Powell.

