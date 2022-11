Il governatore della banca centrale americana: "L'inflazione rimane troppo alta"

“Il momento di moderare il ritmo degli aumenti dei tassi potrebbe arrivare già nella riunione di dicembre“. Lo ha affermato il governatore della Federal Reserve, Jerome Powell, durante la sua relazione all’Hutchins Center on Fiscal and Monetary Policy del Brookings Institution a Washington. Powell ha cominciato l’intervento ricordando che “l’inflazione rimane troppo alta” e ha osservato che “la politica monetaria influisce sull’economia e sull’inflazione con un ritardo incerto e i pieni effetti del rapido inasprimento finora attuato non si sono ancora fatti sentire. Pertanto, è ragionevole moderare il ritmo dei nostri aumenti dei tassi man mano che ci avviciniamo al livello di restrizione che sarà sufficiente a far scendere l’inflazione”.

Ha però aggiunto che la politica monetaria resterà ancora restrittiva: “Visti i progressi compiuti nell’inasprimento della politica monetaria, la tempistica di tale moderazione è molto meno significativa rispetto alla questione di quanto dovremo aumentare ancora i tassi per controllare l’inflazione e di quanto tempo sarà necessario per mantenere la politica a un livello restrittivo. È probabile che per ripristinare la stabilità dei prezzi sarà necessario mantenere la politica a un livello restrittivo per diverso tempo“. E sottolineato: “La storia ci sconsiglia di allentare prematuramente la politica. Manterremo la rotta finché il lavoro non sarà completato“.

Rispondendo a una domanda, Powell ha poi precisato che “È molto difficile sapere” se il contesto economico attuale rappresenterà la nuova normalità. “Tendiamo a credere che le cose torneranno alle condizioni precedenti, ma non è ancora successo”, ha aggiunto il presidente della Fed, che vede ancora le condizioni per un “atterraggio morbido” o “relativamente morbido” per la normalizzazione dell’economia.

Dopo le parole di Powell, i listini di Wall Street hanno riportato un rally. L’S&P 500 guadagna l’1,9% a 4.032,97 punti, il Dow Jones avanza dell’1,03% a 34.200,48 punti e il Nasdaq balza del 3,19% a 11.333,88 punti.

