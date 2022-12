Lo ha dichiarato il presidente di Intesa Sanpaolo a margine della presentazione della ricerca 'Indagine sul risparmio e sulle scelte finanziarie degli italiani 2022' a Piazza Belgioioso a Milano

“I risparmiatori italiani rifuggono dal rischio, preferiscono degli impieghi in cui apparentemente il rischio non esiste. Purtroppo il rischio esiste per conto suo, non si può evitare e quindi va affrontato e gestito. C’è poi l’educazione finanziaria: per gestire il rischio bisogna essere in grado di valutarlo e per farlo bisogna conoscere i prodotti”. Lo ha dichiarato il presidente di Intesa Sanpaolo, Gian Maria Gros Pietro, a margine della presentazione della ricerca ‘Indagine sul risparmio e sulle scelte finanziarie degli italiani 2022’ a Piazza Belgioioso a Milano. “È importante quindi migliorare l’educazione finanziaria. Se vogliamo migliorare dobbiamo puntare sui giovani, che sembrano mostrare poco interesse all’educazione finanziaria. Solo il 2% dice che gli interessa molto, al 38% non interessa per niente. Vuol dire che non la sappiamo presentare bene e dobbiamo migliorare”, ha aggiunto Gros Pietro.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata