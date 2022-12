Imprenditori e operai uniti alla manifestazione contro il blocco dei crediti di imposta

Imprenditori edili e operai uniti a Roma per protestare contro il blocco dei crediti di imposta alle imprese che hanno usufruito del Superbonus. Uno stop che rischia di “mandare a casa migliaia di persone”. “Sono creditore verso le Stato per 7 milioni. È un anno che aspetto e ancora non ho visto un euro”. È lo sfogo di Pietro Giordano, imprenditore edile di Nocera Umbra. “Ho 140 operai e li sto pagando con i miei soldi. Sto svendendo il mio patrimonio. Meloni ci aveva promesso in campagna elettorale che avrebbe risolto la situazione e invece l’ha peggiorata. Parlano del Ponte sullo Stretto che nessuno vuole e fanno chiudere le imprese”.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata