(LaPresse) “Abbiamo fatto un’estate che ha superato i valori pre Covid. Molte più persone di prima scelgono il treno anche per andare in vacanza”. Così Luigi Corradi, amministratore delegato e direttore generale di Trenitalia, a margine della presentazione nella stazione di Milano Centrale la Trenitalia Winter Experience del Polo Passeggeri di FS: orari, servizi, promozioni e una nuova offerta invernale in vigore dall’11 dicembre. “Dalla Svizzera o dall’Austria abbiamo avuto picchi anche del 30% in più rispetto al pre Covid”, dice Corradi.

