Oltre 240 Frecce, 124 Intercity Giorno e Notte e 6.800 fermate per i regionali. La Trenitalia Summer Experience punta a far viaggiare su rotaia dal 12 giugno, con l’attivazione dell’orario estivo. Una combinazione di servizi e promozioni “adeguate a una domanda di mobilità sostenibile” allo scopo di incentivare “un turismo di qualità”.

“Con l’avvio della Trenitalia Summer Experience 2022 il nostro obiettivo è valorizzare e incentivare la scelta del treno anche coniugandolo in maniera efficace con altri mezzi di trasporto quando necessari a raggiungere le mete finali più amate dai nostri clienti”, ha spiegato Luigi Corradi, ad di Trenitalia, presentando l’iniziativa.

Trenitalia conferma poi i collegamenti Line per raggiungere in treno le migliaia di località italiane e Link (treno+autobus o treno+nave). Aumentano treni e collegamenti da e per l’estero, in crescita rispetto al periodo pre-Covid, con il Frecciarossa Milano-Parigi e Parigi-Lione, e con gli Eurocity e gli Euronight per la Svizzera, l’Austria e la Germania. “Il collegamento ad alta velocità Milano-Parigi si è dimostrato un successo straordinario – ha aggiunto Corradi -, con un tasso di riempimento dell’80%, superiore alla media che abbiamo in Italia. Successo che ci conferma che la strada giusta è quella dell’Europa, e a novembre partiremo con i collegamenti Frecciarossa su Madrid e Barcellona. Inoltre stiamo parlando con i gruppi ferroviari di Germania e Austria per offrire un servizio Tav in collaborazione anche in quei paesi”.

La Trenitalia Summer Experience punta a proporre un’esperienza di viaggio sempre più conveniente, multimodale e sostenibile, che “mira ad andare oltre al semplice viaggio in treno, grazie a un’offerta quanto più possibile door-to-door e personalizzata, ossia in grado di modellarsi sulle differenti esigenze di chi sceglie il trasporto green anche per svago e turismo”. Per Corradi, “con l’avvio della Trenitalia Summer Experience 2022 il nostro obiettivo è valorizzare e incentivare la scelta del treno anche coniugandolo in maniera efficace con altri mezzi di trasporto quando necessari a raggiungere le mete finali più amate dai nostri clienti”.

