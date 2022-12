"E' necessario intervenire su delle misure strutturali per creare un futuro per i giovani", ha detto il segretario generale Uil Milano Lombardia

(LaPresse) “Stiamo svolgendo questa iniziativa tra una Fondazione e il sindacato con al centro il tema dei giovani. Qualcuno usa i giovani come slogan ma noi crediamo che i giovani siano le persone che devono essere valorizzate, alle quali dare un’opportunità sul futuro”. Così Enrico Vizza, segretario generale Uil Milano Lombardia, a margine del convegno ‘Giovani e lavoro: quale futuro?’. “Occorre partire dal lavoro, che sia un lavoro con rispetto dei contratti, delle regole, che non sia precario o pagato a voucher come purtroppo stiamo leggendo anche in questa manovra. E’ necessario intervenire su delle misure strutturali per creare un futuro per i giovani”, spiega ancora Vizza.

