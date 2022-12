Dedicato ai biocombustibili nel ruolo strategico del Mediterraneo

(LaPresse) E’ stato presentato oggi al Parlamento europeo il quarto ‘Med & Italian Energy Report‘, lavoro di ricerca quest’anno intitolato ‘Alternative fuels: a strategic option for the Euro-Mediterranean area?’, frutto della sinergia tra il centro studi collegato al Gruppo Intesa Sanpaolo, Srm, e l’ESL@Energy Center del Politecnico di Torino, e della collaborazione con la Fondazione Matching Energies. “Di fronte alla guerra il rapporto evidenzia come occorra investire su rinnovabili non solo nell’Ue, ma anche in un dialogo nuovo con il Nord Africae con i paesi a Sud del Mediterraneo”, ha detto il direttore generale di Srm, il centro studi collegato al gruppo Intesa Sanpaolo, Massimo Deandreis. “Avere un dialogo nuovo significa anche cooperare in termini di tecnologia, di investimenti produttivi”, ha aggiunto. “Intesa Sanpaolo è presente a Bruxelles da molti anni e cerchiamo di rappresentare le posizioni della banca su temi rilevanti, sia dal punto di vista regolamentare che della policy. Abbiamo sempre chiesto è di avere maggiore Europa e c’è bisogno di unire le forze per fare fronte alle sfide che stiamo affrontando”, ha spiegato la reponsabile European Regulatory and Public Affairs di Intesa Sanpaolo, Francesca Passamonti.

