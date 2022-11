Alessio Butti, sottosegretario alla presidenza del Consiglio: "Parlarne ora è fantasia"

Alessio Butti, sottosegretario alla presidenza del Consiglio con delega alle comunicazioni, esclude le ipotesi di opa totalitaria su Tim dopo il fallimento del progetto per la rete unica con Cassa Depositi e Prestiti. “Parlare ora di opa totalitaria è fantasia“, ha detto, precisando che il memorandum d’intesa con Cdp “si è afflosciato perché non ha trovato condizioni economiche, non c’era copertura economica, non perché non piacesse al governo”. Il titolo riporta un calo del 5,19% a 0,2063 euro ed è finito in asta di volatilità.

