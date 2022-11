Cosi la responsabile della Direzione Sales & Marketing Digital Retail intervenuta al Salone dei Pagamenti a Milano

(LaPresse) “Abbiamo tante novità da comunicare, sempre sul solco della nostra strategia di innovazione, miglioramento continuo e costante comunicazione con la nostra clientela. In particolare, stiamo lavorando sull’innovazione e sull’ampliamento di tutti i wallet, così da garantire a tutti i clienti di Intesa Sanpaolo la possibilità di utilizzare questa tecnologia. Stiamo stiamo lavorando molto sull’instant issuing, per cui si può comprare una carta di debito o di credito online e usarla immediatamente, senza aspettare che venga spedita a casa”. Così Claudia Vassena, responsabile della Direzione Sales & Marketing Digital Retail di Intesa Sanpaolo, intervenuta oggi al Salone dei Pagamenti, in corso a Milano. “Sono dunque tante le innovazioni, che sono soprattutto rivolte ai giovani, che per primi vogliono sperimentare, che ci chiedono di innovare e di essere al loro fianco. Lo facciamo per esempio con i nostri conti correnti. Oggi gran parte delle nostre nuove sottoscrizioni sono giovani sotto i 35 anni, che scelgono il nostro processo digitale per cui in pochi minuti hai un conto corrente e una carta di debito, che puoi usare immediatamente e caricarla sul tuo wallet”, aggiunge Vassena.

