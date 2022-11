Il presidente di Confindustria sulla modifica annunciata alla misura: "Sul Superbonus il governo ha fatto una riflessione sullo stock dei crediti"

Tiene banco il tema del superbonus, dopo la conferenza stampa in cui il ministro Giorgetti ne ha annunciato la modifica e poco dopo Forza Italia ha annunciato un emendamento. Anche Bonomi interviene sul caso: “Sul Superbonus il governo ha fatto una riflessione sullo stock dei crediti che potenzialmente ha in sé il rischio di creare una moneta parallela ed è dovuto intervenire per bloccare questo rischio” ha detto il presidente di Confindustria Carlo Bonomi parlando a margine del forum Pmi. “Le dichiarazioni del ministro Giorgetti di continuare comunque a sostenere il settore ci tranquillizzano”.

