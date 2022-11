Gregorio De Felice: "Aziende chiedono sostegno per superare fase difficile"

Intesa Sanpaolo lancia un piano di 5 miliardi in iniziative rivolte al sostegno delle piccole e piccolissime imprese nei settori Commercio, Artigianato e piccoli Alberghi. L’annuncio arriva nell’ambito dell’evento ‘Le piccole imprese nel nuovo scenario economico. Interventi e proposte di Intesa Sanpaolo per artigiani, commercianti e albergatori’, che si è svolto a Milano. “Parliamo di circa 500mila aziende nei settori di turismo, artigianato e commercio”, spiega Stefano Barrese, responsabile della divisione Banca dei Territori di Intesa Sanpaolo. Sono quelle che rappresentano per Intesa Sanpaolo la fascia di imprenditoria più numerosa e più esposta ai rincari dell’energia, delle materie prime e dagli effetti della crisi internazionale. Il rischio per questo segmento di aziende, costituito in prevalenza dalle attività di settore terziario, è la drastica riduzione di ricavi a fronte dell’impennata dei costi. L’iniziativa, inoltre, interviene sul fronte dei pagamenti, con un pacchetto di agevolazioni che prevede l’azzeramento fino a fine 2023 delle commissioni per i micropagamenti tramite Pos fino a 15 euro. L’intervento si aggiunge ai 30 miliardi già stanziati dalla Banca in favore di PMI e famiglie dall’inizio dell’anno per contrastare il caro energia, parte degli oltre 400 miliardi a supporto del PNRR. “Queste imprese chiedono un sostegno per poter superare bene questa fase difficile, che noi comunque vediamo relativamente temporanea: nel secondo semestre del 2023 vediamo una ripresa abbastanza importante” conclude Gregorio De Felice, Chief Economist di Intesa Sanpaolo.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata