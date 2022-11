Il presidente di Unipol a Milano a margine dell'Insurance Summit

“Su Twitter seguivamo il deal, abbiamo avuto la opportunità di fare l’investimento e l’abbiamo colta. La valutazione è stata sull’ imprenditore e sul progetto. A noi interessa Elon Musk come imprenditore per le cose che ha saputo realizzare in passato, con una visione andata oltre le convinzioni del momento come nel settore spaziale e nell’auto elettrica. Ma in questo caso ci interessa anche il progetto di fare di Twitter una base per una piattaforma anche molto più ampia di servizi. Abbiamo fatto un investimento e ci aspettiamo nel medio periodo i risultati”. Lo ha detto Carlo Cimbri, presidente Unipol, a Milano all’Insurance Summit, rispondendo ai cronisti a margine, sulle notizie di stampa di una partecipazione della compagnia all’opa lanciata da Musk su Twitter.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata