Si tratta di 21 miliardi euro: 10 in sovvenzioni e 11 in prestiti

Via libera dalla Commissione europea all’erogazione di 21 miliardi di euro all’Italia relativi alla seconda richiesta di pagamento del piano di ripresa e resilienza italiano avanzata il 28 giugno scorso. Si tratta di 10 miliardi in sovvenzioni e 11 in prestiti.

La Commissione aveva dato il suo parere positivo alla richiesta di pagamento il 27 settembre, riconoscendo il raggiungimento di 44 milestones e un target, con 29 investimenti e 15 riforme completate nel primo semestre 2022.

Gentiloni: a Italia erogati finora 67 mld

“Oggi il secondo pagamento del Pnrr italiano di 21 miliardi. Riforme e investimenti per l’ambiente l’innovazione e il sociale. Con l’anticipo e il primo pagamento siamo a 67 miliardi, la metà del totale erogato da Next Generation. Per l’Italia la grande sfida continua”. Così il commissario europeo, Paolo Gentiloni, in un tweet.

Oggi il secondo pagamento del #PNNR italiano. 21 miliardi. Riforme e investimenti per l’ambiente l’innovazione e il sociale. Con l’anticipo e il primo pagamento siamo a 67 miliardi, la metà del totale erogato da #NextGeneration. Per l’Italia la grande sfida continua. — Paolo Gentiloni (@PaoloGentiloni) November 8, 2022

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata