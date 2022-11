Il commissario europeo in un Tweet: "La grande sfida continua"

“Oggi il secondo pagamento del Pnrr italiano di 21 miliardi. Riforme e investimenti per l’ambiente l’innovazione e il sociale. Con l’anticipo e il primo pagamento siamo a 67 miliardi, la metà del totale erogato da Next Generation. Per l’Italia la grande sfida continua”. Così il commissario europeo, Paolo Gentiloni, in un tweet.

