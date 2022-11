Il presidente di Confindustria a margine dell'assemblea di Federmeccanica a Roma

(LaPresse) “Se vogliamo parlare di pensioni dobbiamo seriamente pensare a una riforma e non andare avanti con quote“, Così il presidente di Confindustria, Carlo Bonomi a margine dell’assemblea di Federmeccanica in corso a Roma, commentando l’ipotesi ‘Quota 41’, tra quelle allo studio del Governo per intervenire sul dossier pensioni. “È particolare che in questo Paese quando si parla di lavoro si parli di pensioni“, ha osservato il presidente degli industriali, sottolineando che “abbiamo già 9 deroghe alla gestione. A livello Inps ci sono 30 comitati che gestiscono il sistema pensionistico, senza parlare delle casse private”. E anche sulla legge Fornero “bisogna essere chiari: sono stati fatti 8 interventi di clausole di salvaguardia, io credo che sono stati davvero pochi quelli andati in pensione con la Fornero, io non ne conosco nessuno”, conclude.

