La fase espansiva del Prodotto interno lordo prosegue pertanto per il settimo trimestre consecutivo

Nel terzo trimestre del 2022 si stima che il Pil sia aumentato dello 0,5% rispetto al trimestre precedente. A comunicarlo è l’Istat nella nota dedicata alla stima preliminare sul Pil del terzo trimestre 2022.

La crescita del Pil nel terzo trimestre 2022 è del 2,6% in termini tendenziali con una variazione acquisita per il 2022 pari a 3,9%.

“La fase espansiva del Pil prosegue pertanto per il settimo trimestre consecutivo, ma in decelerazione rispetto al secondo trimestre dell’anno” afferma l’Istat nella nota del terzo trimestre 2022 dedicata alla stima preliminare del Pil. Nello stesso periodo dell’anno, l’economia italiana fa registrare una crescita dello 0,5% in termini congiunturali e del 2,6% in termini tendenziali – rileva l’Istat – la crescita acquisita per il 2022 è pari al 3,9%”.

La stima provvisoria – spiega l’Istituto nazionale di statistica – “riflette dal lato della produzione un calo dell’agricoltura e dell’industria e un aumento marcato dei servizi. Dal lato della domanda, un contributo positivo della componente nazionale (al lordo delle scorte) e un apporto negativo della componente estera netta, a seguito di una crescita delle importazioni maggiore rispetto alle esportazioni”.

